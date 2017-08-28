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МВД об ограблении Назпери Досталиевой фото

 

Задержаны подозреваемые в совершении ряда краж из сейфов примерно 10 государственных предприятий и частных компаний в Баку и Сумгаите. Ими оказались ранее судимые Рафик Мамедов, Гадир Алиев, Рауф Ибрагимов и житель Абшеронского района Амиль Джавадов, сообщает пресс-служба МВД Азербайджана.

Согласно информации, в ходе расследования было установлено, что в опустошенных злоумышленниками сейфах находились крупные суммы денег.

Последняя кража была совершена на территории Наримановского района.

19 августа неизвестные лица методом подбора ключей незаконно проникли в квартиру Назпери Досталиевой в Наримановском районе Баку и украли железный сейф с драгоценностями и крупной суммой денег.

В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что кражу совершили Руслан Вердиев, Юнис Гусейнли и Асиф Гамидов. Эти лица были задержаны.

Члены группировки поделили между собой находившиеся в сейфе деньги, а также выручку от продажи похищенных драгоценностей.

Также было установлено, что на следующий день эти лица сбросили сейф в канал, проходящий через территорию города Сумгаит. В ходе осмотра территории сейф был обнаружен и изъят.

В автомобиле А. Гамидова, а также в квартирах Я. Гусейнли и Р. Вердиева обнаружен был героин.

По этим фактам в следственном отделе Наримановского РУП было возбуждено уголовное дело.

В настоящий момент следственные действия по делу названных лиц продолжаются.

 

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