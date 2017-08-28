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МВД и Генпрокуратура раскрыли убийство молодого парня в Баку

Автор: Отдел информации 

В результате проведенных сотрудниками Главного управления полиции города Баку, Управления полиции Сабунчинского района и прокуратуры интенсивных оперативно-розыскных мероприятий было раскрыто убийство в Хазарском районе Баку, говорится в совместном заявлении МВД и Генпрокуратуры Азербайджана, поступившем в haqqin.az.

Согласно информации, в 14-е отделение полиции Сабунчинского РУП обратилась жительница поселка Бильгя Назакет Байрамова с заявлением о пропаже своего сына Амина Байрамова. Пропавший без вести молодой человек был объявлен в розыск.

В результате предварительного расследования было установлено, что в тот день Амин Байрамов пошел в гости к своему родственнику Сеймуру Абиеву, проживающему в поселке Бина. После этого молодой человек исчез.

Следствие установило, что 12 августа считающийся пропавшим без вести А. Байрамов в результате произошедшего спора был убит С. Абиевым тупым предметом. Его тело было захоронено во дворе дома.

25 августа сотрудники полиции и прокуратуры прибыли в поселок Бина и провели осмотр территории с участием специалистов судебно-медицинской экспертизы. Тело было эксгумировано, были изъяты вещественные доказательства, опрошены свидетели, выполнены другие необходимые процессуальные действия.

По факту в прокуратуре Хазарского района было возбуждено уголовное дело по статье 120 (умышленное убийство). С.Абиев был привлечен к следствию в качестве подозреваемого лица. Против него было выдвинуто обвинение по указанной статье. Решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящий момент необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия по делу продолжаются.

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МВД и Генпрокуратура раскрыли убийство молодого парня в Баку
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