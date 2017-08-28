В мумии нашли смертоносных паразитов

Ученые из Южной Кореи выявили в печени 375-летней мумии плоских червей Paragonimus westermani (легочного сосальщика). Мужчина мог заполучить себе паразитов, питаясь сырыми ракообразными по назначению врача. По мнению исследователей, вызванный червями парагонимозный гепатит, возможно, и стал причиной смерти покойного. Об этом сообщает издание New Scientist.

Мумия была найдена в 2014 году. Она принадлежала мужчине по имени Цзин Ли, который умер в возрасте 63 лет и был похоронен на территории современного уезда Чхондо (расположен в южнокорейской провинции Кёнсан-Пукто). С разрешения потомков исследователи просканировали мумию компьютерным томографом. Оказалось, что в печени покойного находятся золотисто-коричневые яйца легочного сосальщика.

P.westermani переносится пресноводными ракообразными. В прежние времена эти животные считались эффективным средством борьбы с корью, вследствие чего и стали причиной паразитарных болезней у людей. Сейчас парагонимоз распространен в странах Юго-Восточной Азии и Южной Америки. Симптомы заражения могут включать в себя боль и лихорадку, однако чаще всего черви никак себя не проявляют. Хотя паразиты главным образом поселяются в легких своих жертв, они могут также проникать и в другие органы, например в мозг, вызывая тяжелые энцефалиты.