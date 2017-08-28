Новый американский сопредседатель МГ ОБСЕ приступил к работе

США официально назначили Эндрю Шофера новым постоянным сопредседателем Минской группы ОБСЕ, говорится в сообщении Госдепа.

Как говорится в сообщении, США остаются привержены работе Минской группы и продолжат помогать сторонам армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта достичь мирного урегулирования, поддерживают справедливое урегулирование конфликта на основе международного права, и Эндрю Шофер будет помогать сторонам достичь этой цели.

Правительства Азербайджана и Армении проинформированы о назначении Эндрю Шофера, который приступил к исполнению своих обязанностей, говорится в заявлении Госдепа.