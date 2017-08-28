Нападение на полицейских в Дагестане организовало ИГИЛ

Террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на полицейских, которое произошло ранее в понедельник в дагестанском городе Каспийск. Об этом сообщается в твиттере SITE Intelligence Group (занимается мониторингом деятельности террористов), передает Дождь.

Утром 28 августа в дагестанском городе Каспийск двое неизвестных совершили нападение на троих полицейских. В результате атаки один сотрудник полиции погиб, еще один был госпитализирован. Сообщалось, что нападавшие были убиты ответным огнем. Личности преступников устанавливаются.