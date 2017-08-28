Серж Саргсян заявил, что Армения уходит на Запад

Осенью Армения подпишет соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС, заявил президент Армении Серж Саргсян, сообщает информагентство Арменпресс.

"Осенью мы подпишем. У нас нет причин его не подписывать", - сказал С.Саргсян на встрече с участниками молодежного лагеря "Базе".

Саргсян также отметил, что некоторые зарубежные СМИ пытаются представить принятое в 2013 году решение Армении о вступлении в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) как «решение, принятое за одну ночь, что безосновательно и просто смешно».

По его словам, в 2013 году Армения вела переговоры и с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), и с Евросоюзом.

"Изначально оба объединения заявляли, что одно другому не мешает. Но когда ЕС заявил, что мешает, что нам оставалось делать", - отметил С.Саргсян, говоря о решении Еревана о вступлении в ЕАЭС.