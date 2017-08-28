Подписаться на уведомления
 

Серж Саргсян заявил, что Армения уходит на Запад

 

Осенью Армения подпишет соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС, заявил президент Армении Серж Саргсян, сообщает информагентство Арменпресс.

"Осенью мы подпишем. У нас нет причин его не подписывать", - сказал С.Саргсян на встрече с участниками молодежного лагеря "Базе".

Саргсян также отметил, что некоторые зарубежные СМИ пытаются представить принятое в 2013 году решение Армении о вступлении в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) как «решение, принятое за одну ночь, что безосновательно и просто смешно».

По его словам, в 2013 году Армения вела переговоры и с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), и с Евросоюзом.

"Изначально оба объединения заявляли, что одно другому не мешает. Но когда ЕС заявил, что мешает, что нам оставалось делать", - отметил С.Саргсян, говоря о решении Еревана о вступлении в ЕАЭС.

1791 просмотров


Старости
Кузена Эльдара Махмудова освободили в зале суда
Кузена Эльдара Махмудова освободили в зале суда
Наша погода
Сегодня 30° / 23°
29 Авг 33° / 24°
30 Авг 32° / 23°
31 Авг 33° / 23°

Наши деньги
1 USD   =   1.7009 AZN
1 EUR   =   2.0276 AZN
1 RUB   =   0.029 AZN

Новостная лента

ХАМАС готов к переговорам с Израилем
Лидер ультраправых Германии: Трампу стоит меньше писать в Twitter
Серж Саргсян заявил, что Армения уходит на Запад
Нападение на полицейских в Дагестане организовало ИГИЛ
Новый американский сопредседатель МГ ОБСЕ приступил к работе
Так расстреляли чеченского депутата видео
В мумии нашли смертоносных паразитов
МВД и Генпрокуратура раскрыли убийство молодого парня в Баку
МВД об ограблении Назпери Досталиевой фото
Войска Асада обстреляли пригород Дамаска погибли дети
Министерство культуры: "Гугуш может приехать в Баку" официальное заявление
Центробанк о курсе маната
Азербайджан расширяет сотрудничество с Суринамом Посол на встрече со спикером; фото
Путин прибыл в Венгрию
Минкультуры провело в Габале съезд любителей варенья
Минобороны Азербайджана: министр обороны Украины не едет в Баку
Из-за ошибки Google половина Японии осталась без интернета
В Сирии убили российского военного
Ильхам Алиев наградил своего помощника
В центре «Applab» интенсивный тренинг на тему составления бизнес-планов фото
Норвежцам неинтересен матч с Азербайджаном Футбол при пустых трибунах
В «ЛНР» убили двух депутатов
Лидеры Сербии и Косово встретятся в Брюсселе
ИГИЛ покидает Ливан после перемирия
В Кении будут сажать за использование пластиковых пакетов
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться