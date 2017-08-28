Лидер ультраправых Германии: Трампу стоит меньше писать в Twitter

Политики из немецкой ультраправой партии «Альтернатива для Германии» посоветовали президенту США Дональду Трампу ограничить свою активность в соцсетях и побольше заниматься управлением государством. Об этом сообщает Reuters.

«Дональду Трампу следовало бы больше сосредоточиться на политике и меньше — на твитах и ведении микроблога, — заявила Элис Вайдель, одна из лидеров партийного списка на выборах в Бундестаг, которые пройдут в сентябре. — Я бы хотела пожелать, чтобы Трамп больше сосредоточился на уборке в собственном доме и чуть больше уделял время своим управленческим обязанностям».