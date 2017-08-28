ХАМАС готов к переговорам с Израилем

Возглавляющий боевое крыло ХАМАС Яхия Синуар в интервью палестинским СМИ заявил, что лидеры сектора Газа готовы через посредника начать переговоры с Израилем об обмене пленными, сообщает Newsru.co.il.

Лидер "Бригад Изаддина аль-Касама" отметил, что переговоры начнутся не раньше, чем Израиль освободит из своих тюрем всех заключенных, освобожденных в рамках сделки Шалита и арестованных вновь.

"У нас на руках козыри, благодаря которым мы чувствуем себя уверенно в том, что касается освобождения заключенных. Мы обещали нашим заключенным освободить их в рамках достойной сделки, и сделаем это".

Он также заявил, что глава правительства Биньямин Нетаньяху вводит в заблуждение семьи израильтян, родные которых удерживаются в секторе Газы.