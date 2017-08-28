В Иране не простили американских шпионов

Иранский суд отказал в удовлетворении апелляции граждан США Сиамака и Бакера Намази, отбывающих десятилетний срок в иранской тюрьме по обвинениям в шпионаже, передает Associated Press.

Апелляция была подана осужденными из-за их плохого состояния здоровья, однако суд не счел их аргументы достаточными для изменения наказания.

"Я очень обеспокоен тем, что здоровье как Сиамака, так и Бакера Намази сильно ухудшилось во время тюремного заключения", - сказал в интервью AP адвокат Джаред Дженсер.

При этом он подчеркнул, что Намази большую часть времени находился в одиночной камере и "его постоянно пытали, избивали и били электрошокером".

Намази и его отец Бакер, имеющие двойное гражданство Ирана и США, были приговорены иранским судом первой инстанции к 10 годам лишения свободы за шпионаж. В Вашингтоне неоднократно призывали иранские власти к их немедленному освобождению.