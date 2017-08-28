Дзюдоист Орхан Сафаров стал призером чемпионата мира

Сегодня в Будапеште стартовал чемпионат мира по дзюдо.
В первый день соревнований азербайджанский дзюдоист Орхан Сафаров (60 кг) стал серебряным призером. В финале он уступил японскому спортсмену Наохисе Такато.
Сегодня в Будапеште стартовал чемпионат мира по дзюдо.
В первый день соревнований азербайджанский дзюдоист Орхан Сафаров (60 кг) стал серебряным призером. В финале он уступил японскому спортсмену Наохисе Такато.
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