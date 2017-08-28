В России обстреляли полицейских

На одной из улиц города Краснодар произошла перестрелка, сообщает Лайф.

Стражи правопорядка попытались остановить автомобиль "Тойота-Камри" за превышение скорости. В ответ из иномарки был открыт огонь, одна из пуль ранила полицейского в ногу. В иномарке находились трое: одного сразу задержали, второму удалось скрыться, а третий уехал на машине.

Стражи правопорядка бросились в погоню. Через некоторое время преследуемая полицейскими "Тойота" врезалась в "Лексус". Водитель "Тойоты" не растерялся и прихватив с собой оружие, просто сбежал.

Раненый полицейский госпитализирован.