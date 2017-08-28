Германия выделит 1,5 миллиона на гумпомощь Украине

Правительство Германии приняло решение выделить дополнительные 1,5 миллиона евро на поддержку гуманитарной программы ЮНИСЕФ в Украине. Об этом сообщается в пресс-релизе посольства ФРГ в Киеве от 28 августа, передает Дойче велле.

Помощь традиционно будет направлена наименее защищенным слоям населения восточной Украины: новорожденным, детям и их матерям, а также пожилым людям.

Основными задачами программы являются медицинское обеспечение, поставки качественной питьевой воды, улучшение санитарных условий и психологическая помощь пострадавшим в ходе конфликта.

"Германия выражает солидарность с народом Украины. Мы продолжим оказывать поддержку людям, страдающим в результате событий на востоке страны. ЮНИСЕФ - наш проверенный партнер в этом деле", – заявил посол ФРГ на Украине Эрнст Райхель.

Германия является основным гуманитарным партнером Украины - всего с начала 2017 года туда было направлено более 26 миллионов евро. В 2016 году ЮНИСЕФ оказал помощь порядка 200000 детей в зоне конфликта в Донбассе, что стало возможным благодаря 26,5 миллиона евро субсидий из различных источников.