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Взрыв в центре Хьюстона

 

Взрыв произошел в офисном здании в центре Хьюстона, после чего начался пожар. Местный телеканал ABC KTRK сообщил, что в здании находится адвокатская контора, представляющая бесплатную юридическую помощь населению, сообщает Newsru.co.il.

На место происшествия прибыли пожарные расчеты. Нет информации о погибших или пострадавших.

Хьюстон, четвертый по величине город США, серьезно пострадал в результате тропического шторма "Харви". Проливные дожди вызвали наводнение. В некоторых районах выпало до 60 см осадков. И ливень продолжается. Более двух тысяч людей находятся во временных центрах. Многие из них полностью потеряли имущество.

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