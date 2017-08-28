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Экс-канцлер Германии может стать директором «Роснефти»

 

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер может возглавить совет директоров «Роснефти» вместо помощника президента России Андрея Белоусова. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с текстом проекта директивы правительства.

В пояснительной записке решение поставить Шредера на столь ответственный пост объяснено его мировым авторитетом и последовательной поддержкой сотрудничества Германии и Европы с Россией в энергетической сфере. Кроме того, экс-канцлер имеет исключительные компетенции и опыт независимого директора в крупнейших российских и международных нефтегазовых компаниях, в том числе в качестве председателя совета директоров, говорится в документе.

Недавно Шредер назвал вхождение в совет директоров «Роснефти» своим личным решением: в интервью газете Blick он напомнил, что давно стремился содействовать улучшению экономических и политических связей России и Германии. Критику своего решения он назвал несправедливой, сказав, что она исходит прежде всего от сторонников канцлера и лидера Христианско-демократического союза Ангелы Меркель и является частью ее предвыборной кампании.

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