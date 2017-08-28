Саргсян: Мы не говорили с Путиным о миротворцах в Карабахе

Президент Армении Серж Саргсян в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным не обсуждал вопрос о размещении миротворческих сил в Нагорном Карабахе. Как сообщает Арменпресс, об этом Саргсян заявил на встрече с участниками всеармянского молодёжного слёта «Базе».

Участники молодежного слета задали президенту вопрос, правдивы ли слухи, согласно которым вопрос о размещении миротворцев в Карабахе обсуждался во время встречи с президентом России.

«Мы не только не обсудили вопрос о размещении миротворческих сил, но и вообще не проводили обсуждений. Я лишь кратко представил текущую ситуацию на линии соприкосновения и свое видение намерений нашего соседа. Вот и все. Мы не обсуждали такого вопроса», – сказал он.