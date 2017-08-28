США и Финляндия проведут военные учения

В сентябре США и Финляндия проведут совместные военные учения на Балтике, сообщил журналистам представитель Совета национальной безопасности при президенте США, передает РИА Новости.
По его словам, маневры пройдут вблизи шведского побережья одновременно с российско-белорусскими учениями "Запад-2017".
Традиционные российско-белорусские учения "Запад-2017" планируется провести 14-20 сентября. В НАТО заявляли, что намерены "внимательно следить" за ними. Ряд стран альянса, в том числе Польша и Литва, выражали обеспокоенность в связи с учениями, однако генсек организации Йенс Столтенберг сообщал, что НАТО не видит в них угрозы.