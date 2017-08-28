Международный музыкальный фестиваль «Жара-2017», прошедший в конце июля в Баку до сих пор не отпускает звезд, которые в нем участвовали.

Буквально пару часов назад, как сообщает haqqin.az, одна из участниц – Настя Каменских, российско-украинская певица, известная по дуэту «Потап и Настя» (Алексей Потапенко и Анастасия Каменских), опубликовала видео блог (vlog), в котором показала «закулисье» фестиваля.

Стоит отметить, что у Насти Камененских более полумиллиона подписчиков на youtube. При этом певица обещала продолжить выставлять свои «влоги» со всех дней «Жары».

Вот так выглядел жаркий день Насти Каменских в Баку.