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«Бакинская жара» не отпускает звезд видео

Автор: Отдел информации 

Международный музыкальный фестиваль «Жара-2017», прошедший в конце июля в Баку до сих пор не отпускает звезд, которые в нем участвовали.

Буквально пару часов назад, как сообщает haqqin.az, одна из участниц – Настя Каменских, российско-украинская певица, известная по дуэту «Потап и Настя» (Алексей Потапенко и Анастасия Каменских), опубликовала видео блог (vlog), в котором показала «закулисье» фестиваля.

Стоит отметить, что у Насти Камененских более полумиллиона подписчиков на youtube. При этом певица обещала продолжить выставлять свои «влоги» со всех дней «Жары».

Вот так выглядел жаркий день Насти Каменских в Баку.

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