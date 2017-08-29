Ситуация вокруг бренда «Агдам», как видно из публикаций haqqin.az, развивается, и мы задали вопросы руководителю по коммуникациям «Amber Beverage Group» Дане Хасана. Правда, надо сказать, что госпожа Хасана отказалась встречаться, и настаивала, чтобы вопросы были присланы в письменном виде, мотивировав такую форму общения необходимостью точно оперировать историческими и юридическими данными и формулировками.

Кстати, в телефонном разговоре прозвучала ее фраза, что название ароматизированного вина (так оно именуется на этикетке) «латышизировано» - в Латвии производится не «Агдам», а «Agdams». То есть, звучание похоже, но формально вино, вроде бы не имеет ничего общего с предметом спора между Азербайджаном и латвийским производителем. Тем не менее, предлагаем вашему вниманию ответы на вопросы haqqin.az.

- Скажите, пожалуйста, с какого года вино «Агдам» производится на вашем предприятии?

- Еще со времен Советского Союза завод Latvijas balzams производил различные вина, в том числе белый портвейн «Агдам».

- Кто автор рецептуры этого напитка?

- Рецептура несколько раз менялась технологами Latvijas balzams и на данный момент используется для производства вина «Agdams», разработанная на заводе Latvijas balzams рецептура, которая не использовалась и не применялась нигде, кроме как на нашем заводе.

- Азербайджанские специалисты из специализированного научно-исследовательского института утверждают, что рецептура была разработана в советское время Азербайджане и потому производство «Агдама» где-либо, может быть только с их разрешения. Что вы скажете на это?

- Мы детально не знакомы с тем, какая рецептура зарегистрирована в Азербайджане специалистами Азербайджанского специализированного научно-исследовательского института, поэтому не можем сказать, что они зарегистрировали, и как это следует использовать.

Что мы можем сказать, так это касательно рецептуры Latvijas balzams, которая была специально разработана нашими технологам и является оригинальной. В нашем распоряжении нет информации в отношении того, какие действия и к кому были предприняты со стороны Азербайджана на территории Казахстана. В случае если заинтересованная сторона обратится к Latvijas balzams касательно какого-либо продукта, который производит завод, мы рассмотрим такое обращение и дадим ответ в рамках закона, но на данный момент с такими обращениями к Latvijas balzams никто не обращался.

Далее в ответе на этот вопрос госпожа Дана Хасана подчеркивает:

- Хотелось бы также обратить внимание, что Latvijas balzams не является единственным производителем и продавцом крепленых вин в Латвии. Так например, в продаже доступны вина под такими названиями как «Агдам», “Agdam” и т.п., которые производят разные производители из стран ЕС и не только.

- Экспортирует ли "Amber beverage Group" вино "Agdams" в другие государства?

- Вино «Agdams» доступно для продаж только на территории Латвии.

Я не случайно задал вопрос Дане Хасана по поводу «казахстанского» инцидента 2009 года с вином той же марки, имея в виду неоднократные судебные тяжбы холдинга S.P.I. Group, совладельцем которого является господи Юрий Шефлер.

Для уточнения статуса владельца холдинга – его давно уже исключили из списка поиска Интерпола и российские правоохранительные органы закрыли дела по нему. Господин Юрий Шеффлер – человек непубличный, имеет в Латвии дом, его предприятие – среди крупнейших налогоплательщиков этой Балтийской страны. Он же возводит бизнес-комплекс из двух высотных зданий в Риге, что почти на берегу реки Даугавы – ZZ Tower.

Кстати говоря, о доме господина Шефлера: он стоит в Юрмале бок о бок с резиденцией президента Латвии. Там несколько лет назад шумно отмечал свой день рождения Игорь Крутой. В свое время S.P.I. Group спонсировал «Новую волну», а в этом году бренд „Amber Beverage Group”, три года назад объединивший свои предприятия в странах Балтии, заявил о себе не менее громко – поддержал новый международный фестиваль „Baltic Music Seasons”, концерт Дениса Мацуева.

По данным РБК, миллиардер Юрий Шефлер в начале этого года купил самое дорогое охотничье поместье в Шотландии – аукционная цена составляла 25 миллионов долларов. Состояние самого совладельца S.P.I. Group, по данным Forbes (USA) – 1,69 миллиарда долларов.

Что касается бренда и его защиты, то старший инспектор управления по экономическим преступлениям госполиции Латвии Бруно Саулитис прокомментировал это так:

- Если Азербайджан претендует на товарный знак, дизайн или на патент, тогда пусть обращается в суд, чтобы юридическим образом оспаривать товарный знак.