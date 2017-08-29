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40% доходов азербайджанцы тратят на еду

Автор: Отдел информации 

Недавно в Украине разгорелся крупный скандал после того, как министр социальной политики Украины Андрей Рева объяснил высокие расходы украинцев на еду их культурой. Проще говоря – украинцы слишком много едят. Как отмечают украинские СМИ, у граждан страны на еду уходит половина доходов, а у жителей Германии — 14%.

Между тем, согласно зарубежным исследованиям, граждане Азербайджана на еду тратят немногим меньше, чем украинцы, то есть тоже заметную часть своих доходов – свыше 40%.

Как отмечает infoline.ua, в Великобритании на еду граждане тратят 8,2%, Швейцарии - 8,7%, Ирландии - 9,6%, Австрии - 9,9%. С другой стороны списка: Нигерия - 56,4%, Кения - 46,7%, Камерун - 45,6%, Казахстан - 43%, Алжир - 42,5%, Филиппины - 41,9%, Пакистан - 40,9%, Гватемала - 40,6% и Азербайджан - 40,1%.

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