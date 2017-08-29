«Карабах» предложил три миллиона за бразильца

Бразильский футболист Педро Энрике близок к переходу в футбольный клуб «Карабах», сообщает haqqin.az со ссылкой на греческие СМИ.

Бывший футболист швейцарского «Цюриха» и французского «Ренна» принадлежит сейчас греческому клубу ПАОК. «Карабах» предложил грекам взять полузащитника в аренду на год с возможностью дальнейшей покупки за 3 миллиона евро.

ПАОК купил Педро Энрике в январе этого года у «Ренна» за 1,5 миллиона. За этот период он провел за команду 16 матчей и забил 4 гола.

Переговоры по поводу перехода 27-летнего вингера в «Карабах» продолжаются.