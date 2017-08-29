В штате Техас два крупных нефтехранилища получили повреждения во время обрушившегося на штат шторма «Харви», сообщает Associated Press.



По данным агентства, утечка произошла из нефтехранилища емкостью 150 тыс. баррелей, принадлежащего компании Kinder Morgan. Благодаря защитной дамбе распространение нефтяного пятна было остановлено, а его поверхность покрыта специальной пеной для предотвращения возгорания.

На нефтехранилище компании Karbuhn Oil Company, поврежденном в результате шторма, также произошла утечка. Объемы вытекшей нефти пока не сообщаются.