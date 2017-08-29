Несколько лет назад в Азербайджане всерьез обсуждали возможность введения запрета на пышные похороны и поминки. Дошло даже до того, что представители исполнительной власти районов следили, чтобы на траурных церемониях на столах не был ничего кроме чая, халвы и хурмы. Но все это, как и бывает в Азербайджане, продлилось не долго и все вернулось на круги своя – поминальные столы отличаются от свадебных лишь отсутствием алкоголя, не уступая количеством яств и деликатесов.

Одним из символов расточительных поминок стали появившиеся в последние годы VİP-палатки, оснащенные кондиционерами, биотуалетами и даже с ковролином на полу. Стоит эта услуга дорого, но состоятельные граждане на показную скорбь по ушедшим родственникам не скупятся. Если учитывать расходы на поминки, моллу, катафалк и надгробие, то умереть в Азербайджане стоит недешево.

Haqqin.az поинтересовался ценами на услуги и угощение в церемониальных залах и палатках. Как выяснилось, самая скромная палатка на 300 человек обойдется в 2,5 тысячи манатов.

«К примеру, мы ставим палатку на 150 человек. Утром придут женщины, а потом – мужчины. Все это обойдется клиенту в 2,5 тысячи манатов, включая расходы на официантов и посудомоек. 8 манатов за место - самая низкая цена в Баку», - представил свою калькуляцию давно работающий в этой сфере предприниматель Асад.

Однако в случае, если клиент возьмет еду на себя, помещение вместе с расходами на официантов и посудомоек будет стоить всего 450 манатов, уточнил он.

«В меню нашей палатки входит плов, огурцы, помидоры, сыр, зелень, довга, кишмиш, хурма, лимоны, фрукты, конфеты, чай и вода. Наши официанты чистоплотные и хорошо подготовленные люди. Мы платим им по 30 манатов в день», - говорит Джавад Везиров, также предоставляющий ритуальные услугами.

По его словам, заказчики обычно торгуются, просят снизить цену, и тогда приходится уменьшить число официантов или исключить из меню некоторые блюда.

Владелец нескольких VİP-платок Эльнур Ибрагимов с гордостью сообщает, что его палатки стоят минимум в 3-4 раза дороже обычных.

«У нас все самое лучшее. Наши клиенты порой целую неделю после похорон устраивают эхсан, и это им обходится в 20-30 тысяч манатов. Наши палатки оснащены кондиционерами, дорогими люстрами и светильниками. Имеются и биотуалеты, причем отдельно для мужчин и женщин. А наше меню богаче ресторанного и ничем не отличается от свадебного. Официанты одеты в униформу, и мы тщательно следим за их внешним видом. Посуда, которую мы используем, приобретена за границей», - говорит Э.Ибрагимов.

На церемониальные залы цена примерно одинакова. Самыми престижными из них считаются помещения при мечетях Гейдара и Тезепир. Цены в Тезепир начинаются от 11 манатов на человека. При желании клиенты могут заказать и более дорогое меню - в зависимости от количества блюд это обойдется в 20 и более манатов на человека.

А вот как относятся к таким ценам потерявшие близких бакинцы, вынужденные пользоваться услугами «похоронных» бизнесменов.

Мехпара Мамедова в ужасе от того, что поминки в церемониальном зале на 300 человек около станции метро «Ахмедлы» ей обошлись в 3 тысячи манатов.

«Пришлось провести поминки по умершей матери в специальном месте, так как у нас во дворе нет места для палатки. За все заплатила три тысячи. Молла потребовал 200 манатов за два часа. Хорошо, что я отказалась от приглашения VİP-моллы. Еще предложили нанять плакальщиц - 50 манатов за каждую, но я отказалась», - говорит женщина.

О том, что аренда палаток на похоронах и поминках подорожала, подтверждают и данные Государственного комитета по статистике. По информации комитета, с марта цены на церемониальные услуги повысились на 1%. Отметим, что эти услуги входят в потребительскую корзину.

Между тем расходы на похороны не ограничиваются одними лишь палатками. Омовение покойного стоит 50 манатов, катафалк – 100-120. Отдельная тема – приобретение места на кладбище и установка надгробия.

А ведь теологи и религиозные деятели не раз заявляли о недопустимости роскошных похорон и поминок. Теолог Шахин Гасанлы напоминает, что цель поминок – выразить соболезнования семье покойного, а отнюдь не изысканными блюдами. Ученый считает, что излишества на поминках приведут к тому, что люди забудут обычай выражать соболезнования, не говоря о том, что это послужит разделению людей на социальные категории.

«Поминки нужны для того, чтобы семья покойного не чувствовала себя одинокой и покинутой. В такой трудный день человек ждет поддержки от друзей и родственников. Не стоит все сводить к обильному столу», - убежден Ш.Гасанлы.