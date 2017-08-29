Вот уже несколько дней в соцсетях и общественном мнении развернулась дискуссия вокруг непопулярного решения Минкультуризма и неадекватной реакции посольства Азербайджана в Иране, обусловивших фактический запрет концерта в Баку легендарной южноазербайджанской певицы Гугуш. Однако сегодняшнее официальное заявление Минкультуризма несколько разрядило накалившиеся страсти: оказывается ведомство Абульфаза Гараева не вмешивается в дело проведения концертов, и продюсерские компании вольны приглашать любых зарубежных знаменитостей. Лишь бы к оплате были готовы. Но в данном случае разговор не о министерстве, которое сбросило с себя ответственность за приезд Гугуш в Баку.

Однако наше внимание привлекли участники нашумевшей дискуссии. Вот в одной из развернувшейся экспрессивной дискуссии, порой выходившей за рамки доминантной темы, появился некий молодой человек с нефтяной каской. Наше внимание привлекла немаловажная деталь в фотографии обозначившегося молодого человека в каске – он почему-то был окружен микрофонами. Что ж, значит немаловажная персона. Хотя комментарий, вышедший из уст человека с нефтяной каской на башке, говорил об абсолютном отсутствии не только эрудиции, но и чувства такта.

«Какая она нафиг легенда? Она в лучшем случае анекдот!» Эту фразу он свысока бросил вслед легендарной Гугуш, символизирующей светский и шахский Иран, культовую личность иранской эмиграции. Кто же этот смельчак, назвавший корифея иранской эстрады анекдотом – некий Исмаил Ахмедов. Пардон, Ибрагим Ахмедов. Хотя, какая нафиг разница – Исмаил ли он, либо Ибрагим. Это имя и фамилия пустой звук в азербайджанской истории. Уж точно это имя никому и ничего не говорит и за пределами Баладжар. Хотя и в Баладжарах о нем никто ничего не слышал. Мы ненароком заглянули к нему на странице в фейсбуке. Кто же этот новоявленный Македонский? Оказывается, Исмаил, пардон, Ибрагим Ахмедов – лицо, отвечающее за пиар в главной госкорпорации Азербайджана – SOCAR. Ба! вот почему он изображен в нефтяной каске! Вот оно что! Человек, отвечающий за SOCAR с человеческим лицом.

И вот эта посредственная страница в государственной канцелярской макулатуре оставляет нам роспись о Фаиге Атешин (Гугуш) – одной из самых известных певиц и актрис Ирана, широко известной во всем мире, как о ничтожном анекдоте.

И вот это чудо-юдо отвечает за пиар Госнефтекомпании Азербайджана? Теперь становится ясно, почему паблик релейшнс и пресс-служба государственного монстра оставляет желать лучшего. Стоит только почитать, что пишут и как отзываются о SOCAR маститые западные журналисты и известные газеты. Те, которые издаются за Баладжарами. Речь не о безликом и безногом “Ики Сахиль” – газете Госнефтекомпании. Да-да, представьте себе в наше время издается такая газета, но без веб-сайта. Кстати, этот же Ибрагим Мехтиев, пардон Ахмедов, создал некую медиа-империю – SOCAR-медиа. Об этом я тоже узнал из страницы нашего видного пиар-менеджера. Представляете, четверть столетия быть в журналистике и не подозревать о существовании какой-то мега-медиа-империи под названием SOCAR. Ведь эти 5 букв отождествляются со всем чем угодно, но только не с интеллектом и прозрачностью. Вот такая у них непрозрачная медиа-империя, которую почему-то никто не заметил и до Баладжар.

Грустно и печально, что кабинеты высокопоставленных чиновников заполонили вот такие косные, глупые, невежественные трайбозавры-аборигены с КАсКАМИ на башке, не подозреваюшие о существовании нашумевшей легенды по имени Гугуш.

Вот это и есть самый большой анекдот нашей жизни. Смеемся, но сквозь слезы! Эту фразу, кстати, как-то вымолвил Белинский в отношении творчества Гоголя. А Гоголь – это не Гегель. Хотя тоже писал анекдоты. Про мертвые души с касками на башке…