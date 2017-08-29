Трамп: «Россия — это страна, с которой нам нужно ладить»

Отношения между Соединенными Штатами и Россией рано или поздно нормализуются. Об этом заявил президент Дональд Трамп на пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

«Надеюсь, у нас будут хорошие отношения с Россией. Я говорил это громко и ясно, я говорю это годами. Я говорил, что было бы хорошо, если бы у нас были замечательные отношения с Россией, по крайней мере, хорошие отношения. Это очень важно, и, я полагаю, это когда-нибудь произойдет», — сказал он.

«Это большая страна, это ядерная держава, это страна, с которой нам нужно ладить. И я думаю, что в конечном счете мы поладим с Россией», — сказал Трамп.