После нападения в пятницу на полицейский пост в штате Ракхайн, в результате которого погибло 12 полицейских и около восьми десятков нападавших, в Мьянме проходит масштабная операция по уничтожению боевиков народности рохинджа. Правда, никто особо не разбирает, кто боевик, а кто нет. Достается мирному населению, включая женщин и детей.

По меньшей мере две тысячи рохинджа перешли границу с Бангладеш, спасаясь от расправы. В свою очередь власти Мьянмы эвакуировали несколько тысяч жителей-немусульман из района боевых действий. Мьянма, еще известная как Бирма, страна с преимущественно буддистским населением, но в штате Ракхайн проживает много мусульман, которых называют рохинджа.

В отличие от монголоидного типа бирманцев-буддистов, рохинджа имеют индийский расовый тип, а исповедуемый ими довольно радикальный вариант суннизма отличает их и от прочих мусульман страны.

Еще с момента создания государства Бирма в середине прошлого века власти отказались признавать в рохинджа отдельный народ и признавать за ним гражданские права: официально они считаются бенгальскими беженцами из Бангладеш. Поскольку когда-то существовали планы отделения мусульманских областей от Бирмы и присоединения их к Пакистану, бирманцы рассматривают проблему рохинджа исключительно через призму борьбы с сепаратизмом.

Сейчас страну возглавляет Аун Сан Су Чжи, долгие годы боровшаяся за демократизацию в стране, где царил военный режим. Она сама находилась под арестом два десятка лет, и за свою борьбу удостоилась Нобелевской премии мира, но и Аун Сан Су Чжи не поднимает голос в защиту рохинджа.

В Мьянме нет ни одной политической силы, которая бы выступала в их поддержку. Лишенные гражданских прав, трудовых возможностей, проживая в беднейшем штате страны (в развитие местной инфраструктуры власти предпочитают не вкладываться), рохинджа еще больше радикализуются и переходят к терроризму, что подстегивает новый виток репрессий. Большие группы мусульман пытаются покинуть страну, но в соседних государствах им совсем не рады.

Когда осенью 2016 года произошло подобное нынешнему нападение на пограничный пост и власти ввели в штат войска, которые вели себя беспощадно по отношению к мирному населению, за два месяца около 20 тысяч рохинджа убежали в Бангладеш. Но тамошние власти не нашли лучшего решения, чем поселить беженцев на остров Тенгар Чар, который в сезон дождей почти полностью скрывается под водой. В соседнем Таиланде перекрыли сухопутную границу для рохинджа: там свои проблемы с мусульманскими боевиками. Тысячи людей пытаются бежать морским путем, но при этом гибнут.

Гуманитарная и правовая ситуация в штате Ракхайн – большая тайна для остального мира, тут настоящая информационная черная дыра. И на доклад ООН о пытках, массовых изнасилованиях и убийствах, чинимых военными в этом штате, власти Мьянмы ответили, что факты не соответствуют действительности и являются ложью и клеветой. Помимо террора со стороны военных и спецслужб, на который радикальные организации рохинджа отвечают террором, происходят постоянные стычки с ополчением из местного буддистского населения. Вытеснение идет систематическое и всестороннее. Но когда речь идет о выдавливании из страны ни много ни мало миллиона человек, без огромных жертв не обойдется. Уже не обходится. И как их предотвратить, не знает никто. Малайзия и Индонезия согласились принять у себя беженцев-рохинджа, но квоты мизерные – по 5-6 тысяч, в то время как нуждаются в укрытии сотни тысяч людей.