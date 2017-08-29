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Северная Корея запустила ракету в сторону Японии

 

Ракета, запущенная во вторник КНДР, по всей видимости, пролетела над северо-восточной частью Японии в сторону Тихого океана, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Как отмечается в сообщении, запущенная КНДР ракета распалась на три части, которые упали у берегов японского острова Хоккайдо.

По сообщению японского телеканала NHK, пуск зарегистрирован в 6:14 вторника по местному времени. Ракета прошла через воздушное пространство Японии и упала в 1180 километрах к северу от мыса Эримо на острове Хоккайдо.

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