Начиная с середины ноября 2016 года, по меньшей мере 16 американских дипломатов на Кубе внезапно почувствовали серьезные недомогания. Дипломаты стали жаловаться на потерю слуха, тошноту и сильные головные боли. Весной американские врачи отправились в Гавану для выяснения обстоятельств странного и внезапного ухудшения здоровья дипломатов. После нескольких месяцев расследования официальные лица США предполагают, что дипломатов атаковали неким тайным инфразвуковым оружием, сообщает телеканал Фокс.

Странная и страшная история получила продолжение: еще одна семья американских дипломатов вместе с одним канадским дипломатом были поражены в доме, предоставленным им кубинским правительством.

Дипломаты страдают от легкого повреждения головного мозга и центральной нервной системы, а также заболевания крови, а двое из них могут навсегда потерять слух. Некоторым из них пришлось вернуться в США из-за полученных травм. По сей день американская медицина не может объяснить произошедшее. Врачи лишь потрясены случившимся и беспомощно разводят руками.

«Беспрецедентность этой атаки усложняет расследование в отношении многих возникших вопросов», - заявил пресс-секретарь Госдепартамента. «Мы не знаем, кто или что вызвало эти инциденты».

Однако, американское правительство продолжает расследование. Госсекретарь Рекс Тиллерсон расценил резкое ухудшение здоровья 16 дипломатов и их семей – покушением на жизнь. Но кубинское правительство отрицает какую-либо причастность к предполагаемому нападению.

«Я никогда не слышал о подобном, и это сложно понять и принять», - сказал высокопоставленный американский дипломат с многолетним опытом работы на Кубе. «Почему это происходит сейчас?»

Специалисты выдвигают свою точку зрения на эти странные события. По их мнению, после 50 лет напряженных отношений между США и Кубой, двухсторонние отношения значительно улучшились при экс-президенте Бараке Обаме. Кубинское правительство было убеждено, что Дональд Трамп станет выступать против многих решений, принятых при президентстве Обамы и выражает открытую враждебность в отношении кубинского правительства. «Видимо, кубинские власти попытались использовать специальные акустические звуковые устройства с целью прослушивания американских дипломатов и узнать побольше о планах новой администрации. И вполне возможно, что травмы, полученные дипломатами, произошли вследствие кубинского шпионажа», считают некоторые американские эксперты.

Звуковые устройства, используемые для шпионажа, не позволяют в полной мере совершенно прослушивать дипломатов. Возможно поэтому кубинцы и решили воспользоваться системой инфразвуков. А система инфразвуков позволяет более точно прослушивать переговоры.

Согласно исследованию Национального института здравоохранения США от 2001 года – во время прослушивания с помощью системы инфразвуков, одним из побочных явлений, может стать полная потеря слуха.