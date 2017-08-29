Южная Корея собирается уничтожить Ким Чен Ына

Военно-воздушные силы Южной Кореи нанесли бомбовый удар по полигону, расположенному поблизости от границы с КНДР. Это стало ответом на очередной запуск баллистической ракеты со стороны Северной Кореи, сообщает агентство Ренхап.

По информации издания, бомбы сбросили четыре истребителя F-15K. Во время учений была отработана атака на руководство КНДР.

Для нанесения удара по моделируемой цели в районе Пилсьюнг (восточная провинция Канвон) применялись бомбы МК-84, каждая весом около одной тонны.

Как сообщал "Корреспондент.net", ночью 29 августа КНДР запустила баллистическую ракету, которая полетела в сторону Японии и, проследовав над территорией страны, упала в воды Тихого океана.

В связи с этим премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал Совет Безопасности ООН собраться на экстренное заседание. Токио поддержали Южная Корея и США.

Накануне стало известно, что Южная Корея готовит наступление в случае удара по Сеулу.