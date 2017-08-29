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Экс-генпрокурор Венесуэлы заявила, что правительство хотело ее убить

 

Бывший генпрокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас заявила, что правительство ее страны хотело ее убить, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, Диас подала на Коста-Рике жалобу в Межамериканскую комиссию по правам человека в отношении венесуэльского президента Николаса Мадуро.

"У меня есть информация, что судебное преследование против меня продолжается, и правительство наняло убийц убить меня", — заявила Диас.

Она добавила, что не может вернуться на родину, потому что ее "посадят в тюрьму, сделают так, чтобы она пропала и будут мучить".

Ортега Диас бежала из Венесуэлы после того, как Верховный суд страны постановил задержать ее мужа по обвинению в вымогательстве. Ранее супруги прибыли в Колумбию, откуда экс-глава Генеральной прокуратуры выехала в Бразилию.

Ранее сообщалось, что бывший генеральный прокурор Венесуэлы заявила, что располагает многочисленными доказательствами коррумпированности правительства страны и лично президента Мадуро.

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