Деньги Берлина для «Восточного партнерства» достаются Киеву

Деньги, которые ФРГ выделяет на реализацию проекта «Восточное партнерство», в основном достаются Украине, выяснили представители немецкой партии «Левые», пишут «Новые Ведомости».
Депутаты парламента Германии Андре Хан и Андрей Хунко от имени партии «Левые» попросили правительство страны отчитаться о расходовании средств, которые выделяются для программы «Восточное партнерство».
Это программа Европейского союза, заявленные цели которой состоят в развитии интеграционных связей с бывшими республиками СССР: Молдовой, Украиной, Грузией, Беларусью, Арменией и Азербайджаном.
Как оказалось, львиная доля всех денег достается именно Киеву. За последние 3 года на различные проекты на Украине Берлин направлял не менее половины от выделяемых каждый год 14 миллионов евро. Депутаты Бундестага усмотрели в этом факте политический подтекст и призвали прекратить практику избирательного распределения средств программы.