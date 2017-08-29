Туркменистан усилил контроль над морской границей с Азербайджаном

В Туркменистане перед началом Азиатских игр усиливаются меры безопасности. По сообщению Радио «Азатлык», на дорогах, в парках и на рынках страны появились военные патрули.

По данным Радио, рынки в Дашогузском велаяте патрулируют солдаты и сотрудники полиции с биноклями. Всего патрулей, которые преимущественно состоят из военных, больше 20.

В Балканском велаяте и в городе Балканабат в торговой зоне под названием «Пятый базар» и на других рынках выставлены патрули из сотрудники полиции и военных. В аэропорту города также стало больше охраны.

Кром того, Туркменистан усилил контроль над морской границей в Каспийском море с Азербайджаном и Ираном, сообщает Радио. Там увеличено количество патрульных военных кораблей.

Сообщается об увеличении числа патрулей на дорогах, а также в парках и трех главных въездах в столицу Туркменистана.

«На трех въездах в Ашхабад: из Дашогуза, Балканского и Марыйского велаятов выставлены на дежурство солдаты и сотрудники полиции. На каждом въезде находится по 10 полицейских и по 10 солдат, при том что раньше на въездах дежурили только сотрудники автоинспекции», — рассказал один из жителей столицы.