Россия и Саудовская Аравия за продление ограничения добычи нефти

Крупнейшие мировые производители нефти, Россия и Саудовская Аравия призывают продлить соглашение об ограничении добычи еще на три месяца — до конца июня 2018 года. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По информации издания, главы энергетических ведомств двух стран, Александр Новак и Халид аль-Фалих обсудили эту возможность на переговорах в Санкт-Петербурге в июле этого года. После той встречи Москва и Эр-Рияд стали активно призывать к продлению сделки другие страны, отмечает издание.

Министерская встреча комитета по мониторингу исполнения сделки Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) и присоединившихся стран по сокращению производства нефти состоится 22 сентября в Вене.

24 августа в ОПЕК отметили, что все варианты дальнейшей судьбы соглашения об ограничении добычи пока остаются неуточненными. В июле экспортеры нефти выполнили соглашение о сокращении добычи на 94 процента.