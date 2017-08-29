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Путин напомнил Саргсяну о дружбе с Россией

 

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Армении Сержу Саргсяну по случаю 20-й годовщины заключения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между странами, сообщает пресс-служба Кремля.

"Договор 1997 года положил начало современному этапу межгосударственных связей России и Армении. Подписание этого важного документа создало условия для расширения политического диалога, для качественного наращивания двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях", — говорится в телеграмме.

Путин высоко оценил ход развития российско-армянских отношений. Москва и Ереван плодотворно взаимодействуют в рамках евразийских интеграционных процессов, координируют усилия в целях обеспечения региональной безопасности и стабильности.

Президент России подтвердил готовность его страны к продолжению активной совместной работы по дальнейшему наращиванию всего комплекса российско-армянских связей в интересах "братских народов" двух стран.

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