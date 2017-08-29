Сегодня легендарному Чингизу Мустафаеву исполнилось бы 57 лет

Сегодня день рождения Национального героя Азербайджана Чингиза Мустафаева, трагически погибшего в период войны в Нагорном Карабахе.

Уже при жизни один из самых прославленных журналистов Азербайджана, Чингиз Мустафаев стал примером для целого поколения молодежи, которое выросло в самые тяжелые годы независимого Азербайджана. Многие старались походить на него, а некоторые выбирали журналистику как профессию, имея образцом его яркую репортерскую карьеру.

Мустафаев пришел в журналистику в судьбоносные для Азербайджана времена, когда страну расдирали проблемы, а затем завязалась длящаяся и поныне война с Арменией. Именно война в Карабахе окончательно определила его путь телерепортера и вывела его на пик славы.

После школы Чингиз Мустафаев окончил Азербайджанский государственный медицинский институт и работал врачом в Дивичинском районе (Шабран), а после - главврачом в санатории при Институте строительных инженеров.

Под его руководством в октябре 1991 года была создана студия "215 КЛ", которая выделялась на фоне тогдашнего азербайджанского телевидения, а сам Мустафаев превратился в популярного ведущего передач этой студии "Никто не будет забыт" и "Лицом к лицу". В качестве репортера общественность республики впервые увидела его в видеосюжетах, снятых во время кровавых январских событий 1990 года.

Карабахский период жизни Чингиза как репортера и оператора занимает отдельное место не только в истории азербайджанского телевидения, но в целом в истории Азербайджана.

Когда Армения развязала войну против Азербайджана, Чингиз полностью посвятил себя военной журналистике. Не было такой горячей точки, где бы ни появлялся Чингиз со своей камерой. 15 июня 1992 года во время ожесточенных боев в селе Нахчиванлы Нагорного Карабаха Чингиз Мустафаев был убит осколком вражеской мины.

Отметим, что сегодня будет опубликовано эссе одного из постоянных авторов haqqin.az, посвященное славному жизненному пути Чингиза Мустафаева, его роли в журналистике и героической судьбе.