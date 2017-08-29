В Киргизии уничтожили террористов

Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии ликвидировали боевиков, планировавших совершение в республике терактов в День независимости. Об этом сообщил во вторник пресс-центр ГКНБ, передает ТАСС.

"29 августа 2017 года ГКНБ в ходе проводимых контртеррористических мероприятий по выявлению, предупреждению и пресечению подрывной деятельности террористического подполья, мер по недопущению в стране теракций и дестабилизации обстановки ликвидирована вооруженная террористическая группировка", - говорится в сообщении. По информации ведомства, данная группировка планировала во время празднования Дня независимости Киргизии (31 августа) "совершить вооруженные нападения" и теракты в Бишкеке и прилегающей к нему Чуйской области с использованием самодельных взрывных устройств".

Во вторник сотрудникам ГКНБ удалось установить местонахождение трех членов террористической группировки. "В ходе проведения спецоперации в Жайылском районе (Чуйская область) преступники были блокированы, и им было предложено сдаться. В ответ на требования сотрудников ГКНБ преступники открыли огонь", - отмечается в документе. В результате ответного огня два боевика были убиты и один ранен.

"Потерь и ранений среди сотрудников ГКНБ нет", - подчеркивается в сообщении. На месте вооруженного столкновения были обнаружены граната РГД-5, пистолет Макарова и несколько ножей.

В понедельник сотрудниками спецслужб в Бишкеке был задержан еще один член данной террористической группы, у которого были изъяты два пистолета, большое количество патронов и "электронные носители информации".

После проведения спецоперации 29 августа ГКНБ удалось задержать еще двоих "пособников" террористов. "По данному факту возбуждено уголовное дело и ведется расследование", - говорится в документе