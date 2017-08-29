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В Азербайджане 42 албанские церкви на грани уничтожения SOS!

Автор: Отдел социума 

После публикации haqqin.az серии статей о разрушении в регионах Азербайджана древних албанских храмов минуло несколько месяцев. Поначалу чиновники Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры и туризма проявили невероятную оперативность: чуть не на следующий день после выхода первого материала о разрушении албано-удинской церкви в Огузе туда была отправлена специальная комиссия для выяснения обстоятельств на месте.

Так же быстро специалисты посетили и Исмаиллы. Без промедления был разработан и план мероприятий по сохранению древнего наследия. Но на этом боевой дух и желание оставить потомкам память о народах, населявших Азербаджан в древности, иссякли.

Из 72 албанских церквей отреставрировано всего лишь по одному храму в селах Нидж и Киш, сообщил haqqin.az председатель Албано-удинской христианской общины Азербайджана Роберт Мобили. Эти памятники старины и показывают туристам, всячески уводя их маршрут от древних строений, находящихся на грани разрушения. В частности, две церкви в том же Нидже вот-вот исчезнут с лица земли.

Для проведения богослужений удинам достаточно одной церкви, решили чиновники. Но ведь албанские церкви  включены в реестр исторических памятников Азербайджана.

«Проблема имеет и историческую окраску: видя полуразрушенные храмы, туристы нередко интересуются, не армянские ли это церкви. Мол, наверное, поэтому, им и позволяют разрушаться…»

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