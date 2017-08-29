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Число жертв наводнений в Индии превысило 500 человек

 

Департамент управления чрезвычайными ситуациями штата Бихар в Индии (DMD) сообщил последние данные о числе погибших в результате разрушительных наводнений.

Представитель DMD заявил, что на данный момент уже известно о 514 погибших, хотя всего несколько дней назад сообщалось о 379. Многие до сих пор числятся пропавшими без вести.

Кроме того, свои дома были вынуждены покинуть 159 тыс. человек, для которых были организованы 150 временных убежищ. Всего под удар стихии попали более 17 млн человек в 19 из 38 округов штата.

В регионе продолжается спасательная операция с участием десятков команд по реагированию на стихийные бедствия и более тысячи сотрудников экстренных служб.

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