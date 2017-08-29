Полиция переходит на усиленный режим

Министр внутренних дел генерал-полковник Рамиль Усубов подписал приказ по усилению мер безопасности в праздничные дни в местах массового отдыха и проживания людей, сообщает пресс-служба МВД Азербайджана.
Согласно приказу, личный состав всех структур МВД с 1 по 5 сентября будет работать в усиленном режиме. Приказ также содержит требование о принятии необходимых и неотложных мер с целью предотвращения каких-либо нежелательных происшествий в общественных местах, в особенности в местах проведения праздничных мероприятий. В праздничные дни также планируется усилить охрану на стратегических территориях республики, в пассажирских транспортных средствах, на крупных водоемах, а также на объектах особого значения.