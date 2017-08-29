Подписаться на уведомления
 

В Молдавии углубляется политический кризис

 

Глава парламента Молдавии Андриан Канду и премьер-министр Павел Филип не пришли на созванный во вторник президентом Игорем Додоном Высший совет безопасности (ВСБ) из-за нежелания обсуждать решение Кабинета министров республики о признании персоной нон грата вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, передает ТАСС.

Такое заявление было сделано Канду после заседания руководства контролирующей парламент страны Демократической партии Молдавии.

"Любая попытка опротестовать решение правительства об объявлении Рогозина персоной нон грата - это вызов. Было принято решение, что в сегодняшнем заседании ВСБ не будут участвовать ни парламент, ни правительство. Мы не бойкотируем ВСБ. Вернемся, когда на повестке будут вопросы национальной безопасности", - сказал Канду.

По его словам, решение по Рогозину находится "в компетенции правительства, а не президента или ВСБ". "Включение в повестку дня этого вопроса мы расцениваем как провокацию. Не хотим, чтобы ВСБ превращался в инструмент для геополитической конфронтации", - уточнил спикер парламента.

447 просмотров


Старости
Министерство культуры:
Министерство культуры: "Гугуш может приехать в Баку" официальное заявление
Наша погода
Сегодня 32° / 23°
30 Авг 32° / 23°
31 Авг 34° / 23°
1 Сен 33° / 23°

Наши деньги
1 USD   =   1.7009 AZN
1 EUR   =   2.0367 AZN
1 RUB   =   0.0291 AZN

Новостная лента

Минобразования об изменении тестовой системы
Стремительный рост экономики Европы - еще один шанс для Азербайджана наша аналитика
Центробанк о новом курсе маната
Жара в Баку продолжится
Депутат Галиб Салахзаде: «Даст Бог, Аллахшукюр Пашазаде останется шейхом еще на 30 лет»
В Молдавии углубляется политический кризис
Полиция переходит на усиленный режим
Число жертв наводнений в Индии превысило 500 человек
В Азербайджане 42 албанские церкви на грани уничтожения SOS!
В Киргизии уничтожили террористов
Сегодня легендарному Чингизу Мустафаеву исполнилось бы 57 лет
У Ким Чен Ына родился новый наследник
Эрдоган призвал Израиль вернуться к границам 1967 года
Путин напомнил Саргсяну о дружбе с Россией
Россия и Саудовская Аравия за продление ограничения добычи нефти
Туркменистан усилил контроль над морской границей с Азербайджаном
Деньги Берлина для «Восточного партнерства» достаются Киеву
В столице Афганистана произошел теракт у посольства США
Экс-генпрокурор Венесуэлы заявила, что правительство хотело ее убить
Южная Корея собирается уничтожить Ким Чен Ына
Евро продолжает дорожать к манату
Корейская ракета способна достичь Гуама
Эрдоган: «Управление разведкой должно быть в руках правительства»
США испытали ядерную бомбу
Нефть дорожает
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться