В Молдавии углубляется политический кризис

Глава парламента Молдавии Андриан Канду и премьер-министр Павел Филип не пришли на созванный во вторник президентом Игорем Додоном Высший совет безопасности (ВСБ) из-за нежелания обсуждать решение Кабинета министров республики о признании персоной нон грата вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, передает ТАСС.

Такое заявление было сделано Канду после заседания руководства контролирующей парламент страны Демократической партии Молдавии.

"Любая попытка опротестовать решение правительства об объявлении Рогозина персоной нон грата - это вызов. Было принято решение, что в сегодняшнем заседании ВСБ не будут участвовать ни парламент, ни правительство. Мы не бойкотируем ВСБ. Вернемся, когда на повестке будут вопросы национальной безопасности", - сказал Канду.

По его словам, решение по Рогозину находится "в компетенции правительства, а не президента или ВСБ". "Включение в повестку дня этого вопроса мы расцениваем как провокацию. Не хотим, чтобы ВСБ превращался в инструмент для геополитической конфронтации", - уточнил спикер парламента.