Депутат Галиб Салахзаде: "Даст Бог, Аллахушукюр Пашазаде останется шейхом еще на 30 лет"

«Я знаю только одного наследника шейхульислама Аллахшюкюра Пашазаде – это его сын Мухаммед Пашазаде. Обычно наследником бывает один человек из числа сыновей. Если Богу будет угодно, то его сын станет новым шейхульисламом». Об этом в интервью местным СМИ заявил депутат Гаджи Галиб Салахзаде, который приходится свояком Аллахшукюру Пашазаде.

Размышляя о возможном наследнике и преемнике шейха, Галиб Салахзаде отметил, что Аллахшюкюр Пашазаде еще не так стар.

«Аллахшукюр Пашазаде все еще молод. Даст Бог, он останется шейхом Кавказа еще на ближайшие 20 - 30 лет. Дети и внуки Аллахшукюра Пашазаде идут его путем и тоже являются набожными людьми», - сказал он.