Жара в Баку продолжится

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 22 - 25, днем - 30 - 35 градусов тепла. В Баку ночью ожидается 23 - 25, днем - 33 - 35 градусов тепла.
Атмосферное давление ниже нормы - 757 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 75 - 85%, днем - 45 - 55%.
Температура морской воды на пляжах Абшерона: в Сумгаите, Новханах, Пиршагах, Нардаранах и Бильгя - 24 - 25, в Загульбе, Бузовнах, Мардакянах и Шувелянах – 25 - 26, в Тюрканах, Говсанах, Сахиле и Шихово – 26 - 27 градусов тепла.