2017 год перевалил за экватор, что позволяет уже обоснованно, с цифрами на руках, судить о том, в каком направлении движется мировая экономика. Полагаю, что это важно для граждан любой страны, включая Россию и Азербайджан. Конечно, с одной стороны мы все живем в наших национальных «квартирах», и сильно зависим от состояния экономик внутри наших границ. С другой стороны, мир все больше и больше глобализируется, и ветры, дующие где-то за океаном, в Европе или, к примеру, на Ближнем Востоке, могут, образно говоря, отразиться на самочувствии любого экономического организма.

К чему же пришла мировая экономика во второй половине 2017 года, и как на общем фоне смотрятся наши страны – Россия и Азербайджан?

Скорость роста

Рост глобального ВВП во втором квартале ускорился и составил более 4% (здесь и далее имеется ввиду годовое выражение). К такому выводу пришли аналитики Bloomberg на основании макроэкономической статистики разных стран. Такого стремительного роста не наблюдалось последние 2,5 года. Напомню, в 2016-м глобальный ВВП увеличился на 3,1%, в 2015-м — на 3,4%.

Можно наконец-то сделать вывод о том, что мир в целом отошел от ударов глобального финансового кризиса, в который он погрузился на рубеже первого и второго десятилетия XXI века. Косвенно этот факт подтверждается тем, что восстановление мирового ВВП ускоряется за счет еврозоны и Японии — экономик, до этого, наоборот, считавшихся проблемными и сдерживавших глобальный рост.

Экономика еврозоны после нескольких лет вялого роста, увеличилась сразу на 2,2%. Этому способствовал подъем ведущей экономики региона — Германии (2,1%). Но этого мало: сразу несколько стран продемонстрировали лучшие показатели роста за последние годы, включая таких европейских грандов, как Испания и Италия. А рост экспорта и инвестиций помог Франции увеличить ВВП на 1,8%. Такого в Париже не наблюдалось аж с 2011 года.

Эксперты отмечают, что в еврозоне довольно уверенно растут потребление, промышленное производство, экспорт. Правда, темпы подъема экономики несколько сдерживает курс евро, который значительно вырос, удивив многих аналитиков. Впрочем, потребитель в еврозоне себя чувствует вполне уверенно.

Еще один неожиданный прорыв совершила Японии, ВВП которой во II квартале увеличился на 4%: это самый высокий показатель среди всех стран «большой семерки». Япония демонстрирует экономический рост шестой квартал подряд на фоне самого высокого за последние годы внутреннего спроса. Эта динамика увеличивает вероятность устойчивого восстановления экономики, которая в последние годы характеризовалась низкой инфляцией и падением прироста населения.

Рост ЕС будет зависеть от Китая

Рост экономик ЕС и Японии выглядит еще более внушительно на фоне сравнительно медленного роста экономики США. Впрочем, крупнейший инвестбанк JP Morgan Chase на днях повысил прогноз по экономике США на третий квартал до 2,25. Во втором квартале американский ВВП повысился на 2,6%. Предыдущий максимум был зафиксирован в третьем квартале 2016 года (2,8%). Растущая занятость и улучшение ситуации с личными финансами оказывают поддержку американским потребителям, тогда как бизнесу помогают рост прибыли и минимальные процентные ставки.

Главный же мировой риск, по мнению аналитиков, несет страна, до недавнего времени считавшаяся основным «локомотивом» мирового роста – Китай. Там наблюдается самая большая волатильность: слишком много неопределенности в экономической политике и надутых финансовых «пузырей».

Сейчас все рынки находятся в ожидании осеннего съезда компартии Китая и того, какие меры там будут приняты. В долгосрочной перспективе рост и ЕС и еврозоны будет зависеть от Китая. На фоне этого даже снижается доля США в мировой экономике. Кроме того, в Поднебесной ожидается дальнейшее ужесточение денежной политики, которое будет сдерживать экономический рост.

И все же из данных Bloomberg можно сделать однозначный вывод: мировая экономика легла на траекторию роста. Ни для кого не секрет, что глобальная экономика развивается циклически. Очень возможно, циклы спада и стагнации - остались позади. Мир переходит к уверенному подъему.

«Свежие данные указывают на самое масштабное одновременное восстановление, которое мировая экономика демонстрировала минувшее десятилетие, — написал в своем блоге главный экономист МВФ Морис Обстфельд. — Мировая торговля также выросла, и в ближайшие два года темпы ее роста будут опережать темпы увеличения глобального ВВП».

Россия не знала такой безработицы

ВВП России во втором квартале 2017 года вырос на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с нескрываемым удовлетворением сообщил Росстат. В последний раз что-то похожее наблюдалось в четвертом квартале 2013 года. Вспомним, с тех пор он замедлился и перешел в рецессию в 2015 году, которая прервалась лишь в четвертом квартале прошлого года.

Минэкономразвития РФ (МЭР) прогнозирует, что в целом за 2017 год рост российской экономики составит 2%. Однако прогноз Центробанка куда осторожней: рост за год может составить в диапазоне 1,3–1,8%. Одним из ограничений восстановления является ситуация на рынке труда, где уже наблюдаются признаки дефицита кадров в отдельных сегментах. В то же время, официальная безработица «находится на рекордно низких за новейшую историю уровнях», хотя число безработных снизилось за год на более чем 400 тыс. человек, следует из обзора МЭР.

Значит ли это, что все в российской экономике уже наладилось? Эксперты призывают не торопиться с оптимистическими выводами: слишком много рисков стоит перед российской экономикой. Главный и традиционный – опасения по-поводу цены на нефть. Важно, чтобы она не упала ниже $45 за баррель – в противном случае, у России быстро исчерпается запас прочности и финансовые резервы, и тогда экономику уже ничто не спасет от длительного падения.

С другой стороны, в последние годы (особенно, после присоединения Крыма) к факторам риска добавились и геополитические. В частности, недавно были введены новые санкции со стороны США и Кремлю все сложнее делать вид, что они никак не отражаются на экономическом положении страны.

Но даже без всякой геополитики и санкций, рост ВВП России сдерживается низкой инвестиционной активностью, связанной с плохим деловым климатом, который невозможно серьезно улучшить без радикальных институциональных реформ. А на них российские власти не решаются, и вряд ли пойдут в ближайшее время – ведь не за горами президентские выборы, а их преддверие – не лучшее время для социально-экономических экспериментов. Они только раздражают большинство избирателей.

Азербайджан на минусе

А вот азербайджанская экономика, в отличие от российской, продолжила свое падение и в 2017 году. Согласно данным Госкомстата, за первое полугодие ВВП Азербайджана оказалось в минусе на 1%. Правда, при желании в этом «минусе» можно увидеть свой «плюс»: дело в том, что за прошлый год экономика страны упала куда сильнее – на 3,8%. Сейчас скорость падения явно затормозилась, но оттолкнуться от “дна” азербайджанской экономике пока не удалось. Правительство считает, что это может получиться уже в ближайшее время, и по итогам годы мы увидим рост ВВП, пусть и незначительный. Независимые эксперты менее оптимистичны, и полагают, что к росту экономика страны может перейти не раньше 2018 года.

Нам не раз уже приходилось писать о том, что у российской и азербайджанской экономик много общего. И нынешний спад, который фиксируется в Баку, имеет те же корни, что ранее наблюдавшийся спад в Москве. Наши экономики драматически зависят от внешних факторов. На которые сами не могут повлиять - в частности, от цен на нефть, газ, продовольствие.

Кроме того, азербайджанская экономика, также как ранее и российская, переживает сейчас инвестиционный кризис – международные финансовые игроки выбирают активы понадежнее, что бьет по перспективам развития наших стран.

Но именно поэтому-то рост мировой экономики – хорошая новость. Ведь это означает повышение спроса на нефть и газ – основные наши экспортные продукты, а также появление дополнительных инвестиционных возможностей на глобальном рынке. И хочется верить, что наши правительства и компании сработают оперативно, и «кусок» этих избыточных инвестиций достанется нам – России и Азербайджану. Наша ближайшая задача – поймать волну мирового роста: она может вынести экономики наших стран к новым рубежам!