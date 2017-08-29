Минобразования об изменении тестовой системы

Минобразования Азербайджана выразило свое отношение к информации об отмене тестовых экзаменов.

Замминистра образования, член Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Джейхун Байрамов в интервью журналистам сказал, что тестовые экзамены никто отменять не будет: «Речь идет об усовершенствовании тестовых экзаменов. Фактически этот процесс уже начался»

По словам замминистра, выпускные экзамены для учащихся девятых классов, проведенные в этом году, были организованы в другом формате. Эти экзамены состояли из двух этапов. На первом этапе школьники отвечали больше на вопросы открытого типа, писали эссе по родному языку, в письменной форме решали задачи по математике. На втором же этапе они отвечали на более привычные для них тестовые вопросы.

Замминистра образования отметил, что девять лет назад эти школьники начали свое обучение по новой системе – по куррикулуму. Стандарты, заложенные в этой системе, невозможно оценивать лишь тестовым методом. Поэтому и был начат процесс более широкого и всестороннего оценивания.