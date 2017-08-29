Юнкер: "Турция стремительно отдаляется от Евросоюза"

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает, что Турция отдаляется от Евросоюза семимильными шагами и стремится переложить ответственность за это именно на Евросоюз, заявил глава ЕК Жан-Клод Юнкер.

"Турция семимильными шагами отдаляется от Европы. Вопрос лишь в том, нужно ли положить конец переговорам с Турцией? Это теоретический вопрос – на данный момент переговоры не идут", — сказал Юнкер, выступая перед послами Евросоюза.

Он отметил, что Анкара хочет переложить ответственность за ухудшение отношений на Брюссель.

"Я подозреваю президента Турции Тайипа Эрдогана, с которым у меня всегда были дружеские отношения и с которым я поддерживаю хорошие отношения, в том, что он ждет от Европы заявления о прекращении переговоров, чтобы выставить ответственным ЕС, а не Турцию", — заявил председатель ЕК.

По его словам, ЕС должен вести себя таким образом, "чтобы турки поняли, что это они, система Эрдогана сделали невозможным вступление Турции в Евросоюз... Ответственность полностью лежит на турецкой стороне", — сказал Юнкер.