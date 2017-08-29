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Саргсян уволил замминистра обороны

 

Ара Назарян освобожден от должности заместителя министра обороны Армении. Об этом Новости Армении сообщили в пресс-службе главы армянского государства.

Причины увольнения Назаряна не указываются.

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