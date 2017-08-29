Лесные пожары в Огузе и Габале

В Центр управления при кризисных ситуациях МЧС Азербайджана поступила информация о пожарах в лесной полосе, прилегающей к селу Хачмаз Габалинского района, а также к селам Тиканлы и Дуруджа Огузского района.

Согласно информации сайта МЧС, к тушению пожаров привлечены силы Государственной пожарной службы, Гражданской обороны, Северо-Западного регионального центра, а также пожарный вертолет.

В селе Дуруджа сгорели лес и кустарник на общей площади в один гектар.

Продолжаются работы по тушению пожаров.