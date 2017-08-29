Первый вице-премьер России Игорь Шувалов заявил, что Казахстан может взять на себя лидерство в разрешении многих вопросов в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

В политических и экспертных кругах стран - членов ЕАЭС заявление Шувалова произвело оглушительный эффект. «Мы признаем лидерство в этом проекте за Казахстаном», - цитируют масс-медиа выступление первого российского вице-премьера, курирующего в правительстве вопросы интеграции, на прошедшем в Астане форуме «Евразийская неделя». «Мы надеемся, что инициативы продвижения вперед будут формироваться в Казахстане», - отметил Шувалов.

Еще совсем недавно Москва подчеркивала свое лидирующее положение в процессе интеграции на постсоветском пространстве, еще совсем недавно любая попытка оспаривания этого лидерства встречала самый жесткий отпор из Кремля – и вдруг происходит разворот на 180 градусов.

Пока совершенно непонятно, как будут выглядеть экономические и административные механизмы смены лидера, но это, по большому счету, мало кого сейчас интересует. Главным остается вопрос о том, что подтолкнуло Москву на подобное заявление? И, как обычно, версии здесь выдвигаются самые разные – от вполне здравых до откровенно конспирологических.

Официальная версия, в изложении Шувалова, выглядит следующим образом: «Лидерство здесь России проявлять достаточно опасно. Хотя у нас есть и специалисты, и понимание, и своя утвержденная повестка. Но, как только мы будем свою определенную роль выпячивать, сразу последуют крики о том, что это политический проект Кремля, и так далее». Аргумент достаточно слабый, хотя бы потому, что два с лишним года подобные «окрики» Москву совершенно не смущали, а тут вдруг у российских интеграторов прорезалась некая стеснительность.

Поскольку автор с большим скепсисом относится к чудесным преображениям и внезапным просветлениям у политиков, то, как представляется, причину здесь следует искать в другом. И вариантов здесь три.

Первый. Заявление Шувалова – этот такой хитрый план, по которому Россия, «уходя в сумерки», с одной стороны, стремится обезопасить своих партнеров по ЕАЭС в преддверии затяжного экономического противостояния с Западом. А с другой – использовать возможности этих партнеров, и в первую очередь Казахстана, который и для того же Запада, и для исламского мира более чем рукопожатен, для обхода санкций.

Тем более что по итогам российских «контрсанкций» остальные члены ЕАЭС, мягко говоря, были весьма разочарованы действиями Москвы, не поспешив высказать поддержку ее шагам на международной арене. И, чего уж скрывать, с радостью участвуют в реаэкспорте запрещенных ко ввозу в Россию товаров - достаточно в этой связи вспомнить небывалые успехи белорусского рыбного хозяйства, в кратчайший срок освоившего выращивание семги. Или же достижения киргизских картофелеводов Причем, что самое обидное для российских элит, прибыль от этих реэкспортных чудес проходит мимо.

Лично автору этот вариант представляется крайне маловероятным. Но аргументировать эту его позицию формат комментария не позволяет, здесь нужна большая статья, поэтому ограничимся просто фиксацией того, что данный вариант ныне имеет место.

Второй. Передача лидерства Казахстану вызвана необходимостью наконец-то добиться диалога ЕАЭС - Китай, а точнее – хоть каких-то практических шагов в этом направлении. Поскольку сегодня Пекин в отношениях с Москвой придерживается формулы «в политике – горячо, в экономике - никак», а с Астаной, глядишь, дело у него и сдвинется с мертвой точки.

Такое, впрочем, тоже маловероятно, поскольку отношения с ЕАЭС Китаю нужны как корове гора Хуашань. За эти годы он прекрасно научился выстраивать двусторонний экономический диалог с каждым из членов этой организации и совершенно не намерен отказываться от такой политики.

Ну и, наконец, третий. Наиболее, по мнению автора, вероятный. Перед нами – скидывание «непрофильного» и неэффективного актива, содержать который уже нет средств и пользы от которого совершенно не предвидится, а средство исправления ситуации никому не реально не представляется.

Можно сколько угодно жонглировать макропоказателями, процентами и прочим, но суть от этого не изменится – реализация предложенного в московской редакции проекта евразийской интеграции зашла в тупик.

Да, создание Единого таможенного пространства между нынешними членами ЕАЭС дало на первых порах устойчивый рост взаимной торговли. Однако кризисные явления, и в первую очередь в российской экономике, вроде санкций, девальвации, неблагоприятной мировой конъюнктуры, все эти преимущества быстро свели на нет.

Далее. ЕАЭС как был, так и остался альянсом экономик несопоставимого масштаба, в котором от 95,1 до 95,6% суммарного ВВП – это Россия и Казахстан. Более того, в нынешней ситуации Союз является сообществом «сжимающихся» экономик. Если в 2011-м году его суммарный ВВП по рыночному валютному курсу составлял $2,35 трлн, то в 2015-м - $1,55 трлн. Тенденция, однако!

Москва изначально заявила о своем лидерстве в Союзе и старалась его отстаивать всеми силами – от откровенной «платы за лояльность» до расширения своего военного присутствия на территориях некоторых государств - членов ЕАЭС. Наступил момент, когда на проведение подобной политики у нее больше банально нет денег. А по-иному ее правящие политические элиты работать не умеют.

Словом, заявление Шувалова вполне логично. «Мы умываем руки, а они пусть там сами разбираются». И ведь разберутся, к гадалке не ходи, вот ведь что интересно.