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Израиль запретил поставки беспилотников в Азербайджан?

Автор: Отдел информации 

Израильская оборонная компания Aeronautics опубликовала биржевое коммюнике, согласно которому отдел по контролю над экспортом в министерстве обороны временно заблокировал сделку по поставке важному клиенту партии БПЛА Orbitier K1 на сумму 20 миллионов долларов, передает NEWSru.co.il.

В коммюнике сообщается, что поставки должны быть осуществлены в 2017 - 2018 годах. В 2016 году закупки данного клиента составляли 20% дохода компании, а в 2015 году – 18%.

Компания не называет клиента, указывая в то же время, что речь идет о стране с кредитным рейтингом Ba по версии компании Moody's, с которой у Израиля существуют тесные экономические связи, сообщает Bizportal.

Кроме того, в этой же стране расположен завод, производящий запчасти для БПЛА по лицензии Aeronautics.

Издание отмечает, что среди клиентов Aeronautics только две страны – Сербия и Азербайджан – имеют кредитный рейтинг Ba, и из них только у Азербайджана имеется завод Aeronautics. В то же время напрямую Азербайджан в коммюнике компании не указан.

Редакция NEWSru.co.il обратилась за комментариями к данной информации в министерство обороны Израиля. На момент публикации сообщения ответ еще получен не был.

Напомним, что несколько недель назад газета "Маарив а-Шавуа" писала, что министерство обороны Израиля проводит проверку информации о том, что операторы израильской компании Aeronautics Defense Systems отказались демонстрировать возможности новой беспилотной техники, поставляемой Азербайджану, на армянских целях. 

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