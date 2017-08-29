Сепаратисты Карабаха и Абхазии договорились о сотрудничестве

Главы МИД сепаратистских образований «НКР» и «Абхазия» провели встречу в Степанакерте (Ханкенди), где подписали «Меморандум о взаимопонимании". На пресс-конференции главы двух псевдо-государств отметили, что документ предполагает гуманитарное сотрудничество в различных сферах, передает корреспондент "Кавказского узла".

«На сегодня и Абхазия, и Нагорный Карабах ведут работу по их международному признанию, в ближайшей перспективе мы добьемся определенных результатов, и, возможно, объединив наши усилия на определенных направлениях, мы будем добиваться большего", - заявил глава МИД "Республики Абхазия" Даур Кове.