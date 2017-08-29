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Жириновский назвал три главные ошибки Путина

 

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что президент Владимир Путин совершил ошибки - отказавшись от укрупнения субъектов Российской Федерации, не присоединив к России всю Украину, а также не сумев разработать меры по поддержке малого бизнеса. Такое мнение Жириновский высказал в интервью журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю.

«Укрупнение территорий (внутри страны). Они шесть (автономных округов. — РБК) убрали и остановились, это - ошибка, нужно было продолжать», — сказал Жириновский.

Вторая ошибка Путина, считает Жириновский, заключалась в том, что «нужно было брать всю Украину», а не только присоединять Крым. Он также заявил, что придерживался этой позиции задолго до того, как Путин пришел к власти, именно же еще в 1991 году, когда развалился СССР. По его словам, еще тогда «мы раздали страну». «Только мы — ЛДПР и я лично — поддержали тогда ГКЧП. Только из одной позиции — сохранить страну», — сказал Жириновский.

Третий пункт, по которому Жириновский не согласен с Путиным, — это политика, которую президент России проводит в отношении малого бизнеса.

«Вот три главные ошибки. Могу еще десятки назвать», — заключил глава ЛДПР.

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